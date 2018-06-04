Наличный доллар в понедельник сохранился на уровне 26,12 гривны

Наличный евро набрал копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,12 гривен, а евро можно купить по 30,70 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 - 26,00, продажи 25,97 - 26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8916, продажи - 26,1207 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,45 - 30,38, продажи - 30,37 - 31,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,1617, продажи - 30,7033 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,120, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,684, продажи 4,267 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 1 июня 2018 года, наличный доллар не изменился и сохранился на прежнем уровне. Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом, доллар продавался по 26,12 гривен, а евро можно было купить по 30,69 гривен.