На украинских АЗС за выходные подешевело топливо

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, средние цены на топливо на украинских АЗС установились на уровне: А-92 – 28,3 гривни за литр, А-95 – 29,26 гривни, А-95 Премиум – 30,51 гривни, ДТ – 27,15 гривни, ДТ Премиум – 29,06 гривни за литр.

При этом, на Shell цены снизились на 40 копеек за литр до: А-92 – 30,89 гривни, А-95 – 31,89 гривни, А-95+ – 34,09 гривни, ДТ – 29,39 гривни и ДТ+ – 31,89 гривни.

Также стоимость топлива на 50 копеек за литр уменьшили в Параллели. На 40 копеек за литр все нефтепродукты подешевели в запорожской сети ZOG. В свою очередь на заправках одесского "Катрал Юг", а также полтавской BVS, снижение показали только бензины.

Таким образом, по состоянию на 4 июня средние цены на топливо на украинских АЗС установились на уровне: А-92 – 28,3 гривни за литр, А-95 – 29,26 гривни за литр, А-95 Премиум – 30,51 гривни за литр, ДТ – 27,15 гривни за литр, ДТ Премиум – 29,06 гривни за литр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине за последнюю неделю мая розничные цены на бензин А-76/80 снизились на 0,04%.