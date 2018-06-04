18:30 04.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Иран намерен импортировать из Украины сельхозпродукции на 1,5 миллиарда долл., – Минагрополитики

Украина и Иран планируют расширять двустороннее сотрудничество в аграрной области. Пока что это касается расширения поставок зерновых, растительного масла, кукурузы, ячменя и сои для внутренних потребностей Ирана.
Иран намерен импортировать из Украины сельхозпродукции на 1,5 миллиарда долл., – Минагрополитики

Об этом сообщает пресс-служба Минегрополитики, ссылаясь на итоги встречи заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктора Шереметы с иранской делегацией.

Шеремета подчеркнул высокое качество сельскохозяйственных товаров Украины и их органичность. Это связано с тем, что Украина использует ощутимо меньше минеральных удобрений, чем остальные европейские государства.

Иранская сторона заявила о планах приобрести в Украине сельхозпродукции на $1,5 млрд и предложила способствовать упрощению экспорта для внедрения ощутимого торгового потенциала между странами. В Иране заинтересованаы в расширении импорта украинской сельхозпродукции и товарной группы, в частности, растительных масел, сои.

Зарубежные предприятия также выражают интерес к аренде украинских земель сельскохозяйственного назначения с целью их дальнейшего использования для выращивания и поставки в Иран агропромышленной продукции.

По итогам прошлого 2017 года Иран занял девятое место среди стран, в которых экспортировалось больше всего украинской сельскохозяйственной продукции.Так, ее было экспортировано на 527,7 млн доллеров, что демонстрирует долю в экспорте - 2,9%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Иране в районе города Исфахан во время тренировочного полета разбился истребитель F-7.


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