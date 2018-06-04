Данилюк предлагает украинцам платить налоги онлайн

Министерство финансов Украины разрабатывает мобильное приложение для уплаты налогов.
Эта инициатива внедряется в рамках проекта "Налоги Просто". Об этом рассказал на встрече с бизнесом глава украинского финансового ведомства Александр Данилюк.
По его словам, автоматизация процессов в сфере налогообложения и перевода админуслуг в онлайн - это устранение коррупционных схем и полная трансформация работы ГФС. Часть из них реализуется в рамках проекта "Налоги Просто", - сказал министр финансов.
В рамках проекта планируется усовершенствовать Электронный кабинет налогоплательщика, в частности увеличить количество админуслуг в онлайн.
Рассматривается возможность получения в электронном виде:
заявления об избрании или переходе на упрощенную систему налогообложения или отказе от упрощенной системы налогообложения и изменение группы единого налога;
акта-сверки взаиморасчетов из бюджета;
запроса о получении выписки из реестра плательщиков единого налога и выписки из реестра плательщиков единого налога;
статистической отчетности;
отчетности согласно закону о социальной защите инвалидов.
Также предусматривается возможность ведения книги учета доходов и расходов в электронном виде.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Данилюк считает, что финансовая помощь Украине от МВФ станет дополнительным стимулом для инвестирования в страну европейских капиталов. Министр уверен, что на сегодняшний день страна просто не может отказаться от макрофинансовой помощи от МВФ. Речь идет даже не о миллиарде, как это ранее оговаривалось в Кабмине. Киеву необходимо получить два миллиарда евро, чтобы европейские партнеры продлили программу финпомощи для Украины, - считает министр.