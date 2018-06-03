США готовят санкции против связанных с "Северным потоком-2" компаний

Как сообщает в воскресенье, 3 июня, Foreign Policy, ссылаясь на свои источники, ключевые фигуры в Белом доме и американском Конгрессе склоняются к введению таких санкций. В то же время рассматриваются и другие способы заблокировать строительство газопровода.

Также сообщается, что в Вашингтоне опасаются возможного усиления зависимости Западной Европы в случае строительства и эксплуатации нового трубопровода.

Напомним, акции "Северного потока" и "Северного потока-2" могут арестовать в связи с обращением Украины в иностранные инстанции для взыскания проигранных российским "Газпромом" 2,6 млрд долларов.

Как сообщал УРА-Информ, в марте министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с заместителем государственного Секретаря США по вопросам Европы Аароном Митчеллом, поднял вопрос о недопустимости строительства газопровода "Северный Поток-2". Министр призвал США вести санкции против компаний - потенциальных подрядчиков для строительства очереди газопровода "Северный Поток-2".