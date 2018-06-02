Украину ожидают тяжелые финансовые трудности, - Данилюк

По его словам, в 2019-2020 годах для Украины настанет наиболее тяжкий с финансовой точки зрения период - время выплат по задолженностям внешним кредиторам. Вероятно, все последующие транши пойдут на погашения кредитов 2014-2015 годов, но отдавать прибавочный процент украинский бюджет покамест не способен.

Данилюк считает, что введение практики долговременного трехлетнего планового бюджетирования может исправить ситуации, но на это нужно время, которого, в сожалению у украинского политического руководства уже нет.

"Для того, чтобы люди не пострадали от последствий финансового кризиса, сегодня необходимо проводить ответственную политику", - резюмирует главный казначей страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Верховная рада Украины на следующей пленарной неделе может уволить с должности министра финансов уволить Александра Данилюка, по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана. Данное решение поддержало большинство министров, за исключением и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун, вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе и министра инфраструктуры Владимира Омеляна.