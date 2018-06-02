Украина остается зависимой от траншей МВФ, - Данилюк

Министр уверен, что на сегодняшний день страна просто не может отказаться от макрофинансовой помощи от МВФ. Речь идет даже не о 1 млрд, как это ранее оговаривалось в Кабмине. Киеву необходимо получить 2 млрд евро, чтобы европейские партнеры продлили программу финпомощи для Украины.

В 2018 году страна планирует провести несколько раундов переговоров с руководством Всемирного банка, так как в плане указана сумма в 90 млрд, которую Киев намеревается получить от внешних кредиторов. Министр просит не забывать о том, что все последующие транши пойдут на погашения кредитов 2014-2015 годов, но отдавать прибавочный процент украинский бюджет покамест не способен.

"МВФ является катализатором. Все остальное - это связанные кредиты или помощь", - отмечает Данилюк.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр финансов Украины Александр Данилюк дал несколько прогнозов на макрофинансовое будущее Украины. По его словам, в 2019-2020 годах для Украины настанет наиболее тяжкий с финансовой точки зрения период - время выплат по задолженностям внешним кредиторам.