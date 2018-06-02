Украина остается лидером экспорта отечественной клубники в ЕС

Сообщается, что сезонный сбор культуры в стране начинается намного раньше, чем в соседних странах - Румынии, Болгарии, Беларуси или Словакии. В результате закупочные цены на клубники на месяц-два становятся выше среднего рыночного показателя, что привлекает фермеров заниматься производством именно этой культуры.

Так, в течении 4 кварталов Украина экспортировала 1,8 тыс. тонн свежей клубники и 3 тыс. тонн замороженной. В контексте общего плодово-ягодного сезона эта культура составляет 70 процентов доходности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала 2018 года Украина экспортировала почти 38 млн тонн зерновых культур на внешние рынки. Статистика за прошлый год показывает следующие результаты: 17 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 11,3 млн тонн и фуражной пшеницы более 5,6 млн тонн), ячменя - 5,2 млн тонн, кукурузы - более 18,7 млн тонн).