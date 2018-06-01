Украина уменьшила экспорт зерновых культур

Сообщается, что общий показатель продаж в сравнении с прошлым годом упал на 12 процентов. Так, с начала года было экспортировано 16,2 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - 9,5 млн тонн, фуражной - более 6,7 млн тонн), ячменя - 4 млн тонн, кукурузы - более 16,5 млн тонн.

Статистика за прошлый год показывает следующие результаты: 17 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 11,3 млн тонн и фуражной пшеницы более 5,6 млн тонн), ячменя - 5,2 млн тонн, кукурузы - более 18,7 млн тонн). Временно падение экспорта связывают с предсезонным задержанием продукции, что на внешних рынках может отобразиться на повышении закупочных цен на зерно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", экспорт украинской продукции и услуг в сторону Нидерландов за прошлый 2017 год составил более 1,8 млрд долларов, что означает его поднятие на 61,7 процентов сравнительно с предыдущим 2016 годом. Нидерланды являются вторым крупнейшим иностранным инвестором в стране. По состоянию на 1 января 2018 года Нидерланды вложили в Украину около 6,3 млрд долларов, из них 344,5 млн долларов в 2017 году.