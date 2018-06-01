Смолий пообещал завершить кадровые перестановки в НБУ к июлю

Накануне кандидат на должность заместителя главы НБУ Сергей Холод подал декларацию для прохождения специальной проверки. Проверка займет две-три недели, после чего его кандидатура будет внесена на должность первого заместителя на совет НБУ.

Об этом в пятницу утром, 1 июля, рассказал председатель Нацбанка Яков Смолий. По его словам, утверждение кандидатов может состояться в конце июня, а в июле они уже приступят к выполнению обязанностей.

При этом Смолий не уточнил, кто займет вакантную позицию первого заместителя, сообщив, что это будет один из заместителей.

Напомним, ранее сообщалось, что вакантную должность заместителя председателя НБУ займет заместитель предправления ВТБ Банка Сергей Холод.

Холод начал свою трудовую деятельность в банковской системе с должности ИТ-специалиста в Промстройбанке Украины в 1991 году. С ноября 1991 по 2002 работал в НБУ, руководил созданием и развитием электронной почты и телекоммуникационной сети системы электронных платежей НБУ.

Как сообщал УРА-Информ, 15 марта Верховная Рада назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины. За проект постановления проголосовало 247 народный депутатов, против – 15.