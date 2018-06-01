С 1 июня США вводят пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Мексики и Канады

Соответствующее заявление накануне сделал министр торговли США Уилбур Росс. По его словам, речь идет о 25-процентных пошлинах на ввоз стали и 10-процентных - на ввоз алюминия.

При этом введение этих мер Вашингтон откладывал несколько раз, надеясь договориться со своими партнерами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Европа ответит на американские пошлины на сталь и алюминий. Наши американские друзья должны знать, что если они примут агрессивное по отношению к ЕС решение, Европа не оставит это без реакции, - подчеркнул министр.