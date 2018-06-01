Объемы торговли между Украиной и США возросли, - Порошенко

Соотвествующие заявиление глава государства сделал на церемонии запуска пускового комплекса зернового терминала в Одесской области, 1 июня.

Как утверждавет Порошенко, за последний год объем нашей взаимной торговли и инвестиций значительно увеличился.

Также украинский президент напомнил о встрече с президентом США Дональдом Трампом, министром торговли, государственным секретарем, на которой договорились резко увеличить сотрудничество с Америкой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на момент приезда президента в Одесскую область, ограничили движение по улице Ланжероновская от Пушкинской и к Екатерининской.