16:55 01.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Объемы торговли между Украиной и США возросли, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что объем взаимной торговли и инвестиций между Украиной и США в течение 2017 года увеличился в четыре раза.

Объемы торговли между Украиной и США возросли, - Порошенко

Соотвествующие заявиление глава государства сделал на церемонии запуска пускового комплекса зернового терминала в Одесской области, 1 июня.

Как утверждавет Порошенко, за последний год объем нашей взаимной торговли и инвестиций значительно увеличился.

Также украинский президент напомнил о встрече с президентом США Дональдом Трампом, министром торговли, государственным секретарем, на которой договорились резко увеличить сотрудничество с Америкой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на момент приезда президента в Одесскую область, ограничили движение по улице Ланжероновская от Пушкинской и к Екатерининской.

 


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