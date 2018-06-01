Новая программа МВФ станет доступной не раньше 2020 года - НБУ

Это связано с предстоящими в 2019 году президентскими и парламентским выборами. Об этом в четверг, 31 мая, заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

По его словам в период выборов Фонд новых программ не рассматривает. Потому, в следующем году нам не стоит ждать новой программы.

Я думаю, что это может быть 2020 год, если будет такая потребность, - пояснил он, добавив, что новая программа может продублировать те условия, которые Украина не выполнила в рамках своих обязательств по действующей программе.

При этом он подчеркнул, что выполнение нынешних условий важно не для получения траншей МВФ, а для дальнейшего экономического роста страны в целом. Без этих реформ невозможен дальнейший экономический рост, - пояснил глава Нацбанка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины надеется, что объем следующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом может составить около 5,5 миллиардов долларов. Как заявил в четверг, 24 мая, во время пресс-конференции в Киеве заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, размер программы будет определяться текущим уровнем резервов НБУ и желаемым уровнем. Такая цифра, о которой говорили коллеги из международного института финансов, имеет такие параметры, - пояснил он.