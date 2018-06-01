НБУ изменил порядок ведения кассовых операций и кассовых книг

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины от 24.05.2018 № 54 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Оно вступает в силу с 1 июня текущего года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, постановлением регулируются следующие вопросы:

1) для субъектов хозяйствования предусмотрен переходный адаптационный период (до 30 июня 2018), в течение которого:

- субъекты хозяйствования могут использовать в своей деятельности формы ведомости на выплату денег, приходного кассового ордера, расходного кассового ордера, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов, кассовой книги, книги учета выданных и принятых старшим кассиром наличных и акта о результатах инвентаризации имеющихся средств , установленные Положением о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине;

- субъекты хозяйствования должны разработать и утвердить порядок оприходования наличности в кассе и порядок расчета лимита кассы.

В течение этого периода субъекты хозяйствования могут пользоваться лимитами кассы ранее рассчитанными, установленными и утвержденными;

2) нормируются особенности оприходования наличности в кассах субъектов хозяйствования, а именно:

- оприходование наличности в кассах учреждений/предприятий и их обособленных подразделений, проводящих наличные расчеты с оформлением их кассовыми ордерами и ведением кассовой книги, является осуществление учета наличности в полной сумме ее фактических поступлений в кассовой книге на основании приходных кассовых ордеров;

- оприходование наличности в кассах физических лиц-предпринимателей, которые проводят наличные расчеты с оформлением их товарными чеками (квитанциями) и ведением книги учета доходов и расходов (или книги учета доходов), является осуществление учета наличности в полной сумме ее фактических поступлений в книге учета доходов и расходов (или книге учета доходов) на основании товарных чеков (квитанций)

- оприходование наличности в кассах обособленных подразделений учреждений / предприятий, а также в кассах физических лиц-предпринимателей, которые проводят наличные расчеты с применением регистраторов расчетных операций (далее - РРО) и / или книги учета расчетных операций (далее - КУРО) без ведения кассовой книги, является осуществление учета наличности в полной сумме ее фактических поступлений на основании данных расчетных документов путем формирования и печати фискальных отчетных чеков и их подклеивание к соответствующим страницам КУРО/занесения данных расчетных квитанций в КУРО;

Постановлением также установлены случаи использования КУРО.

3) уточнен порядок осуществления расчетов наличными в размере до 50 тыс. гривен физических лиц с субъектами хозяйствования;

4) нормы положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29.12.2017 № 148, приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства в части самостоятельного определения порядка установления лимита кассы Государственной казначейской службой Украины и распорядителями и получателями бюджетных средств. Указанный документ согласован с Министерством финансов Украины, Государственной фискальной службой Украины и Государственной казначейской службой Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина может претендовать на новую программу с Международным валютным фондом не раньше 2020 года. Это связано с предстоящими в 2019 году президентскими и парламентским выборами. Об этом в четверг, 31 мая, заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.