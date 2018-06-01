МВФ предупредил Гройсмана о возможном срыве транша

Об этом сообщает пресс-служба Кабинет министров Украины.

Отметим, что в письме говорится о двух решениях, принятых на закрытой части заседания Кабмина неделю назад. В Фонде отмечают, что этим Украина нарушает обязательства, взятые во время получения предыдущего транша от МВФ. Речь идет о еще необнароднованных постановлениях правительства о лишении Минфина полномочий по утверждению финансовых документов правительства.

В пресс-службе премьера опровергают информацию о принятых решениях.

Там утверждают, что на закрытом заседании поднимался вопрос применения принципа "молчаливого согласия" в тех случаях, когда Минфин затягивает согласование вопросов по рассмотрению актов законодательства, которые вносятся на рассмотрение Кабмина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный валютный фонд оценивает дефицит финансирования Украины в ближайшие два года именно на таком уровне.