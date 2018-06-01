20:47 01.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин отчитался о выполнении бюджетной программы за 2018 год

Министерство финансов Украины не видит проблем выполнения государственного бюджета на 2018 год. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Минфин отчитался о выполнении бюджетной программы за 2018 год

По словам первого заместителя министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, в текущем году затруднений выполнения всех бюджетных программ не предвидится. Вероятно, в 2018 году впервые за последние 4 года удастся перевыполнить бюджетный план, то есть - выйти в профицит. Остаточные средства можно будет транслировать в бюджетные сферы, где под конец 4 квартала будет фиксироваться дефицит. Стабильность роста украинской экономики, как и прежде, будет зависеть от торговоэкономического баланса Украины.

Напомним, что сейчас разрабатывается проект совместно с провайдерами над мобильным приложением, которое будет содержать часть функционала электронного кабинета налогоплательщика.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министерство финансов Украины наработало решения, которые упрощают использование кассовых аппаратов. Таким образом в Минфине предлагают для регистрации расчетов можно будет использовать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации.


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