Минфин намерен упростить использование кассовых аппаратов

Ведомство инициирует пилотный проект регистрации и эксплуатации новейших моделей. Как сообщает в пятницу, 1 июня, пресс-служба Минфина, соответствующие проекты актов были приняты правительственным комитетом 31 мая. На следующей неделе они будут вынесены на утверждение Правительства.

Таким образом в Минфине предлагают для регистрации расчетов можно будет использовать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации. Пилотный проект разрешит:

исследовать инновационные разработки в сфере регистрации расчетных операций (РРО) - исследовать применение новейших моделей РРО;

расширить перечень имеющихся моделей и функций, сможет демонополизировать рынок РРО;

упростить условия для использования РРО, уменьшить затраты на их приобретение;

стимулировать предпринимателей к применению РРО. Кроме того, наработан проект постановления "О внесении изменений в порядок технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций", который:

вводит механизм обмена информацией в электронном виде при вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании и ремонте РРО через центры сервисного обслуживания;

совершенствует порядок технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций, создаст предпосылки для урегулирования взаимоотношений между предпринимателями и центрами сервисного обслуживания;

улучшает процесс обмена информацией между территориальными органами ГФС и центрами сервисного обслуживания при введении РРО в эксплуатацию и дальнейшем их обслуживании. Минфин также наработал проект приказа, который: - упрощает регистрацию РРО и порядок ввода в эксплуатацию;

- вводит ведения книги учета расчетных операций (КУРО) в электронном виде (освобождает предпринимателей от ежедневного вклеивания фискальных отчетных чеков). Это временный, но действенный шаг - окончательно отменить необходимость ведения книги планируется через изменения в закон;

вводит механизм обмена информацией в электронном виде при регистрации и применении РРО, уменьшит время и средства предпринимателей при регистрации и использовании РРО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НБУ изменил порядок ведени кассовых операций и кассовых книг.