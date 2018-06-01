Курс наличного доллара в пятницу остался на прежнем уровне

Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,12 гривен, а евро можно купить по 30,69 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 - 25,98, продажи 25,98 - 26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8916, продажи - 26,1207 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,45 - 30,41, продажи - 30,49 - 30,95 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,1467, продажи - 30,6889 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,120, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,675, продажи 4,261 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 31 мая 2018 года, наличный доллар не изменился и остался на прежнем уровне. Наличный евро набрал 15 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,12 гривен, а евро можно было купить по 30,65 гривен.