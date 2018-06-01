Канада намерена ввести ответные пошлины на товары из США

В частности, пошлины будут введены на пивные бочонки, виски, туалетную бумагу и лаки для волос. Как заявила в пятницу утром, 1 июня, министр иностранных дел Христя Фриланд пошлины будут введены на импорт стали и алюминия на сумму до 16,6 миллиарда долларов.

По ее словам, планируется, что тарифы будут действовать с сегодняшнего дня. Это сильные торговые меры, которые Канада приняла после Второй мировой войны. Это сильный и пропорциональный ответ, и абсолютно взаимный, - заявила министр.

В свою очередь премьер-министр Канада Джастин Трюдо назвал американские тарифы на сталь и алюминий "оскорблением для канадцев, которые погибали вместе с американцами во время войны".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, США объявили о введении с 1 июня жестких пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и стран ЕС.