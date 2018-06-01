00:30 01.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин с 1 июня намерен объявить конкурс на соискание премии за разработку инновационных технологий

С 1 июня 2018 года начинается проведение конкурса на соискание ежегодной премии Кабинета министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий.

Кабмин с 1 июня намерен объявить конкурс на соискание премии за разработку инновационных технологий

Соответствующее объявление размещено в издании "Урядовый курьер" в четверг, 31 мая. Согласно сообщению, с сегодняшнего дня объявляется проведение конкурса на соискание ежегодной премии Кабинета министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий в соответствии с постановлением Кабинета министров от 1 августа 2012 года №701, - отмечается в сообщении.

Условия проведения конкурса размещены на сайте Министерства образования и науки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2017 году премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал активизацию формирования законодательной базы развития инноваций.


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