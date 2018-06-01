Экспорт из Украины в Нидерланды в прошлом году вырос на 62%, – Минэкономразвития

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины в Twitter.

Также сообщается, что товарооборотный маршрут между Украиной и Нидерландами в минувшем году достиг уровня в 2,5 млрд долларов, что свидетельствует о повышении его на 45% по сравнению с аналогичным прошлым временным периодом.

Положительное сальдо в 2017 году определяется в размере около 1,1 млрд долларов.

Нидерланды являются вторым крупнейшим иностранным инвестором в стране. По состоянию на 1 января 2018 года Нидерланды вложили в Украину около 6,3 млрд долларов, из них 344,5 млн долларов в 2017 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.