19:51 01.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экспорт из Украины в Нидерланды в прошлом году вырос на 62%, – Минэкономразвития

Экспорт украинской продукции и услуг в сторону Нидерландов за прошлый 2017 год составил более 1,8 млрд долларов, что означает его поднятие на 61,7% сравнительно с предыдущим 2016 годом.

Экспорт из Украины в Нидерланды в прошлом году вырос на 62%, – Минэкономразвития

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины в Twitter.

Также сообщается, что товарооборотный маршрут между Украиной и Нидерландами в минувшем году достиг уровня в 2,5 млрд долларов, что свидетельствует о повышении его на 45% по сравнению с аналогичным прошлым временным периодом.

Положительное сальдо в 2017 году определяется в размере около 1,1 млрд долларов.

Нидерланды являются вторым крупнейшим иностранным инвестором в стране. По состоянию на 1 января 2018 года Нидерланды вложили в Украину около 6,3 млрд долларов, из них 344,5 млн долларов в 2017 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.


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