1 июня вступит в силу постановление о продлении спецобязательств для "Нафтогаза"

Как сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", Таким образом, газ для населения не подорожает до конца июля.

Несмотря на это, НАК рассылает всем контрагентам компании проекты дополнительных соглашений, которые пролонгируют действие договоров поставки природного газа с теплоснабжающими предприятиями и поставщиками природного газа со специальными обязанностями для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Кабмин продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины" до 1 августа 2018 года. Постановлением от 22 марта 2017 правительство возложило специальные обязательства на субъектов рынка природного газа, которые заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Действующее постановление предусматривало спецобязательства до 1 июня 2018 года.