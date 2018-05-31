В Украине у свиноводов начались проблемы из-за АЧС, - Минагрополитики

Об этом сообщает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк во время онлайн-конференции на его странице в Facebook.

Он уточнил, что на рынке свинины зафиксировано снижение поголовья на -6,3%, но тенденцию помогут изменить к лучшему два инструмента. Мартыню выделил программу способствования сооружению ферм и полноценному вложению денежных средств в борьбу с Африканской чумой свиней.

По его словам, вирус АЧС по-прежнему несет большой фактор угрозы и приносит ощутимые убытки. В прошлом 2017 году они достигли 12 млн долларов.

Как заявил Мартынюк, этот фактор риска демотивирует вложения в этой сфере. В 2018 году эпизоотическая ситуация стала лучше, чем в прошлом. Так, в этом году обнаружено 58 случаев, из которых 27 - хозяйства населения, 25 - дикая фауна, и только шесть - это агропроизводители, из которых - ни одного крупного. Ценовая ситуация на рынке сохраняется на прежнем уровне. В то ж время, по состоянию на февраль текущего года, фермеры получили лишь 37% компенсаций за уничтоженное из-за АЧС поголовье свиней.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Венгрии ветеринары выявили у свиней такие симптомы как лихорадку, цианоз кожи и геморрагии во внутренних органах, что указало на грозящую первую вспышку вирусной африканской чумы свиней, которая может передаваться и людям.