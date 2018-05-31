В Германии впервые применили запрет для дизельных авто

Как сообщает немецкое издание Deutsche Welle, запреты введены на двух участках магистральной трассы в районе Альтона. Один из них имеет протяженность в 580 метров, другой - в 1,6 километров.

При этом в одном из случаев запрет распространяется лишь на грузовики, не отвечающие экологическому стандарту Евро-5, а в другом - и на легковые автомобили ниже стандарта Евро-6.

Полиция Гамбурга на первом этапе будет информировать автомобилистов о введенных ограничениях и осуществлять выборочные проверки транспорта. После переходного периода, за нарушения будут взиматься штрафы в размере 25 евро для легковых и 75 евро - для грузовых автомобилей.

Кроме того, для жителей, проживающих в районе данных участков, предусмотрены исключения, а для остальных - объездные пути. Власти Гамбурга ввели первые ограничения на дизельные автомобили после того, как в феврале Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил городам и коммунам вводить соответствующие запреты в целях снижения содержания окиси азота в воздухе. Экологические организации, однако, расценили действия гамбургских властей как сугубо символический шаг.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, до конца года в Украине водители-нарушители правил дорожного движения вновь могут начать получать так называемые " письма счастья". Система должна заработать до конца года и уведомления о штрафах за нарушения будут отправляться всем без исключения. Об этом в четверг, 31 мая, сообщил начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Владислав Криклий.