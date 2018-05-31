В Европе массово блокируют активы "Газпрома"

Об этом сообщает агентство ТАСС.

По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, арест начат с акций корпорации в "Северном потоке -1" и "Северном потоке — 2". Речь идет о постановлении Стокгольмского арбитража, который в феврале обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" неустойку за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Кроме того, в кантоне Цуг на севере Швейцарии судебные приставы провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG. Швейцарская компания была создана для управления газопроводом "Северный поток".

В "Газпроме" официально сообщили, что не получали уведомлений о начале процедуры принудительного исполнения вердикта арбитража. Тем не менее там подтверждают, что швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

Известно, что ситуация оценивается в 2,6 млрд долларов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", УЕФА поддержал позицию властей Киева о невозможности использования логотипов российского "Газпрома", как партнера при оформлении территории Фестиваля чемпионов для болельщиков и гостей финала Лиги чемпионов на Крещатике.