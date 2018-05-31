Украинский экспорт в Россию снизился более чем на 24%

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Ивано-Франковской области.

По словам лидера страны, следующим серьёзным шагом, который был совершен в сторону против Украины, была тотальная блокировка российского рынка для украинских производителей, так называемое эмбарго.

Порошенко добавил, что если в 2013 году в Россию направлялось 34% украинской продукции на продажу, то спустя пять лет эта страна скупает меньше восьми процентов наших товаров. Таким образом, торговый оборот с Польшей равняется почти столько, сколько с Россией.

В то же время уровень двусторонней торговли между Украиной и Германией в 2017 году поднялся на 23%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Индия сократила импорт украинской пшеницы за 2017-2018 экономический год почти в три раза, до 1,87 млн тонн сравнительно с 5,47 млн тонн в 2016-2017 году.