16:51 31.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100195560:test

Украинский экспорт в Россию снизился более чем на 24%

Из украинской территории в Российскую Федерацию по состоянию на сегодня, 31 мая 2018 года, направляется менее восьми процентов нашей экспортной продукции.

Украинский экспорт в Россию снизился более чем на 24%

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Ивано-Франковской области.

По словам лидера страны, следующим серьёзным шагом, который был совершен в сторону против Украины, была тотальная блокировка российского рынка для украинских производителей, так называемое эмбарго.

Порошенко добавил, что если в 2013 году в Россию направлялось 34% украинской продукции на продажу, то спустя пять лет эта страна скупает меньше восьми процентов наших товаров. Таким образом, торговый оборот с Польшей равняется почти столько, сколько с Россией.

В то же время уровень двусторонней торговли между Украиной и Германией в 2017 году поднялся на 23%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Индия сократила импорт украинской пшеницы за 2017-2018 экономический год почти в три раза, до 1,87 млн тонн сравнительно с 5,47 млн тонн в 2016-2017 году.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия вступает в дипломатическую схватку вокруг Северной Кореи, Лавров призывает к поэтапной отмене санкций В Хорватии полиция расстреляла автобус с детьми Меркушина перешла на индивидуальные тренировки В Польше считают закон с запретом "бандеризма" неэффективным
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив