01:30 31.05.2018 | Экономика | Новости
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Путин заявил, что готов сохранить транзит газа через Украину

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину.

Путин заявил, что готов сохранить транзит газа через Украину

На данный момент активно обсуждается вопрос строительства "Северного потока-2". Как пояснил в среду, 30 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, Путин, сколько будет по нему поставляться - вопрос, столько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит - тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы.

Напомним, как сообща УРА-Информ, 25 мая Путин заявил о готовности РФ к переговорам с Украиной о транзите газа. Он заявил, что РФ не закроет транзит газа через Украину, если он будет экономически целесообразным.


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