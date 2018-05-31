Путин заявил, что готов сохранить транзит газа через Украину

На данный момент активно обсуждается вопрос строительства "Северного потока-2". Как пояснил в среду, 30 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, Путин, сколько будет по нему поставляться - вопрос, столько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит - тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы.

Напомним, как сообща УРА-Информ, 25 мая Путин заявил о готовности РФ к переговорам с Украиной о транзите газа. Он заявил, что РФ не закроет транзит газа через Украину, если он будет экономически целесообразным.