НБУ рассчитывает, что инфляция в 2020 году снизится до 5%

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе выступления на ежегодной исследовательской конференции центральных банков Украины и Польши.

Он напомнил, что в 2015 году вопрос с инфляцией затих на уровне более 40%, а в данный момент она пребывает на отметке 13%. Уже в 2018 году она сократиться до однознакового уровня, в середине следующего - зачислится в целевом диапазоне, а в 2020 году - доберется до уровня пяти процентов.

До этого НБУ прогнозировал, что инфляция в конце мая 2018 года в Украине составит выше 12%. Ожидается постепенное замедление общей инфляции, которая на конец года составит 8,9%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины может снять ограничения на репатриацию дивидендов.