НБУ рассчитывает, что инфляция в 2020 году снизится до 5%

Национальный банк Украины намерен взобраться на новый позитивный, сравнительно с нынешней ситуацией, уровень инфляции в 2020 году - в пределах пяти процентов.
Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе выступления на ежегодной исследовательской конференции центральных банков Украины и Польши.
Он напомнил, что в 2015 году вопрос с инфляцией затих на уровне более 40%, а в данный момент она пребывает на отметке 13%. Уже в 2018 году она сократиться до однознакового уровня, в середине следующего - зачислится в целевом диапазоне, а в 2020 году - доберется до уровня пяти процентов.
До этого НБУ прогнозировал, что инфляция в конце мая 2018 года в Украине составит выше 12%. Ожидается постепенное замедление общей инфляции, которая на конец года составит 8,9%.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины может снять ограничения на репатриацию дивидендов.