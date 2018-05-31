10:33 31.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ обновил список нарушителей банковских нормативов

Национальный банк Украины обновил список нарушителей банковский нормативов.

НБУ обновил список нарушителей банковских нормативов

По данный регулятора, из 82 платежеспособных банков норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, по состоянию на 1 мая нарушали два банка. Это меньше, чем месяц тому назад.

Таким образом, как сообщает FinClub, у ВТБ Банка показатель Н2 составил 8,02%, тогда как месяц назад был 8,05%, у Банка Форвард он составил 0% из-за отрицательного регулятивного капитала. Мегабанк, имевший показатель 8,46%, исправился и теперь его показатель составляет 10,01%.

Среди платежеспособных банков меньше требуемых 200 миллионов гривен регулятивного капитала (норматив Н1) зафиксировано у банка Форвард - минус 253,07 миллионов гривен, несмотря на то что вырос с минус 242,61 миллионов гривен. Вместе с тем апрельский нарушитель - Аккордбанк - исправился (213,05 миллионов гривен).

Норматив мгновенной ликвидности (Н4), который должен составлять не меньше 20%, вновь выполняли все банки, как и норматив текущей ликвидности (Н5), который должен составлять не меньше 40%.

Норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен составлять не меньше 60%, нарушал ВТБ (29,96%; месяцем ранее было 30,31%), Укрсоцбанк (45,45%; было 44,71%), Кредит Днепр (57,36%; было 58,66%).

Вновь 15 банков из 82 нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%.

Норматив у банка Форвард составил 1 845 158 374%: такое большое значение объясняется отрицательным регулятивным капиталом банка.

Также норматив Н7 нарушали ПУМБ (133,64%), Сбербанк (72,14%), Первый инвестиционный банк (74,48%), ВТБ (73,22%), Аккордбанк (65,08%), Проминвестбанк (76,22%), Индустриалбанк (49,32%), Укрсоцбанк (38,92%), Кредит Днепр (41,68%), Альфа-Банк (39,25%), Город (31,11%), Южный (33,22%), Укрэксимбанк (33,99%), Львов (25,71%).

Норматив больших кредитных рисков (Н8; не больше 8-кратного размера регулятивного капитала) нарушал только Форвард (91 029 711 452%).

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 18 банков: Форвард (2 782 306%), Мегабанк (377,4%), Банк инвестиций и сбережений (232,49%), Город (195,36%), Первый инвестиционный банк (175,53%), ПУМБ (133,64%), Асвио (118,22%), Юнекс (109,09%), Вернум (91,75%), Европромбанк (63,01%), Клиринговый дом (73,77%), Аккордбанк (72,04%), Поликомбанк (66,1%), Международный инвестиционный банк (46,09%), Украинский капитал (51,43%), Коминвестбанк (37,93%), Южный (36,34%), Полтава-банк (28,35%). Перестал нарушать этот норматив Айбокс Банк.

Норматив инвестирования в ценные бумаги (Н11; не больше 15%) нарушал банк Аркада (20,03%), тогда как на 1 апреля его никто не нарушал. Норматив общей суммы инвестирования (Н12; не больше 60%) никто из банков не нарушал.

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1; не больше 1%) нарушают 8 банков: Форвард (10 035 345%), ПриватБанк (135,41%), Проминвестбанк (195,27%), Кредит Днепр (94,75%), Альфа-Банк (57,47%), Индустриалбанк (9,34%). Стали нарушать этот норматив Ощадбанк (5,47%) и БМ Банк (7,81%), а перестал - Мотор-Банк (0,22%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2; не больше 10%) нарушают 5 банков: Форвард (246 050 140%), Ощадбанк (175,55%), ВТБ (159,24%), ПриватБанк (12,4%), Укрэксимбанк (12,77%).

Таким образом, Форвард нарушал наибольшее количество норвативов (7), в тройку нарушителей также вошли ВТБ (4) и Кредит Днепр (3).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в НБУ рассказали, что платежный баланс Украины в апреле текущего года сведен с профицитом в 290 миллионов гривен. Вместе с тем месяц тому назад был зафиксирован дефицит 75 миллионов гривен.


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