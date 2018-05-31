НБУ обновил список нарушителей банковских нормативов

По данный регулятора, из 82 платежеспособных банков норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, по состоянию на 1 мая нарушали два банка. Это меньше, чем месяц тому назад.

Таким образом, как сообщает FinClub, у ВТБ Банка показатель Н2 составил 8,02%, тогда как месяц назад был 8,05%, у Банка Форвард он составил 0% из-за отрицательного регулятивного капитала. Мегабанк, имевший показатель 8,46%, исправился и теперь его показатель составляет 10,01%.

Среди платежеспособных банков меньше требуемых 200 миллионов гривен регулятивного капитала (норматив Н1) зафиксировано у банка Форвард - минус 253,07 миллионов гривен, несмотря на то что вырос с минус 242,61 миллионов гривен. Вместе с тем апрельский нарушитель - Аккордбанк - исправился (213,05 миллионов гривен).

Норматив мгновенной ликвидности (Н4), который должен составлять не меньше 20%, вновь выполняли все банки, как и норматив текущей ликвидности (Н5), который должен составлять не меньше 40%.

Норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен составлять не меньше 60%, нарушал ВТБ (29,96%; месяцем ранее было 30,31%), Укрсоцбанк (45,45%; было 44,71%), Кредит Днепр (57,36%; было 58,66%).

Вновь 15 банков из 82 нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%.

Норматив у банка Форвард составил 1 845 158 374%: такое большое значение объясняется отрицательным регулятивным капиталом банка.

Также норматив Н7 нарушали ПУМБ (133,64%), Сбербанк (72,14%), Первый инвестиционный банк (74,48%), ВТБ (73,22%), Аккордбанк (65,08%), Проминвестбанк (76,22%), Индустриалбанк (49,32%), Укрсоцбанк (38,92%), Кредит Днепр (41,68%), Альфа-Банк (39,25%), Город (31,11%), Южный (33,22%), Укрэксимбанк (33,99%), Львов (25,71%).

Норматив больших кредитных рисков (Н8; не больше 8-кратного размера регулятивного капитала) нарушал только Форвард (91 029 711 452%).

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 18 банков: Форвард (2 782 306%), Мегабанк (377,4%), Банк инвестиций и сбережений (232,49%), Город (195,36%), Первый инвестиционный банк (175,53%), ПУМБ (133,64%), Асвио (118,22%), Юнекс (109,09%), Вернум (91,75%), Европромбанк (63,01%), Клиринговый дом (73,77%), Аккордбанк (72,04%), Поликомбанк (66,1%), Международный инвестиционный банк (46,09%), Украинский капитал (51,43%), Коминвестбанк (37,93%), Южный (36,34%), Полтава-банк (28,35%). Перестал нарушать этот норматив Айбокс Банк.

Норматив инвестирования в ценные бумаги (Н11; не больше 15%) нарушал банк Аркада (20,03%), тогда как на 1 апреля его никто не нарушал. Норматив общей суммы инвестирования (Н12; не больше 60%) никто из банков не нарушал.

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1; не больше 1%) нарушают 8 банков: Форвард (10 035 345%), ПриватБанк (135,41%), Проминвестбанк (195,27%), Кредит Днепр (94,75%), Альфа-Банк (57,47%), Индустриалбанк (9,34%). Стали нарушать этот норматив Ощадбанк (5,47%) и БМ Банк (7,81%), а перестал - Мотор-Банк (0,22%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2; не больше 10%) нарушают 5 банков: Форвард (246 050 140%), Ощадбанк (175,55%), ВТБ (159,24%), ПриватБанк (12,4%), Укрэксимбанк (12,77%).

Таким образом, Форвард нарушал наибольшее количество норвативов (7), в тройку нарушителей также вошли ВТБ (4) и Кредит Днепр (3).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в НБУ рассказали, что платежный баланс Украины в апреле текущего года сведен с профицитом в 290 миллионов гривен. Вместе с тем месяц тому назад был зафиксирован дефицит 75 миллионов гривен.