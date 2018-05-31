12:32 31.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ может снять ограничения на репатриацию дивидендов

Национальный банк Украины может снять ограничения на репатриацию дивидендов.

НБУ может снять ограничения на репатриацию дивидендов

На данный момент регулятор через банки собирает информацию о планах клиентов по выплате дивидендов за 2017 год за рубеж. НБУ готов рассмотреть вариант полной отмены ограничений на репатриацию дивидендов.

Об этом в четверг,31 мая, сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий. По его словам, регулятор последние годы движется согласно дорожной карте, утвержденной три года назад. У нас нет желания сохранять ограничения. Если мы будем видеть подходящие макроэкономические условия для их отмены, мы будем принимать соответствующие решения, - сказал Чурий.

Напомним, в марте сообщалось, что НБУ разрешил иностранным инвесторам репатриировать дивиденды за все предыдущие годы.

Как сообщал УРА-Информ, теперь украинские компании смогут платить иностранным инвесторам дивиденды в инвалюте на сумму до семь миллионов долларов в месяц независимо от периода, за который начислены эти дивиденды.


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