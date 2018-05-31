НБУ может снять ограничения на репатриацию дивидендов

На данный момент регулятор через банки собирает информацию о планах клиентов по выплате дивидендов за 2017 год за рубеж. НБУ готов рассмотреть вариант полной отмены ограничений на репатриацию дивидендов.

Об этом в четверг,31 мая, сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий. По его словам, регулятор последние годы движется согласно дорожной карте, утвержденной три года назад. У нас нет желания сохранять ограничения. Если мы будем видеть подходящие макроэкономические условия для их отмены, мы будем принимать соответствующие решения, - сказал Чурий.

Напомним, в марте сообщалось, что НБУ разрешил иностранным инвесторам репатриировать дивиденды за все предыдущие годы.

Как сообщал УРА-Информ, теперь украинские компании смогут платить иностранным инвесторам дивиденды в инвалюте на сумму до семь миллионов долларов в месяц независимо от периода, за который начислены эти дивиденды.