Нацбанк на четверг вновь ослабил курс гривны

100 долл - 2613,5817 грн;

100 евро - 3040,1182 грн;

10 российских рублей - 4 1755 грн.

При этом регулятор установил на 31 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1091.195326;

Серебро - 13.843724;

Платина - 759.618506;

Палладий - 825.160786.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 30 мая, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2609,8943 грн;

100 евро - 3016,5158 грн;

10 российских рублей - 4,1664 грн.

Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.