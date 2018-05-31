13:29 31.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Долг по ОПЗ за месяц увеличился на 500 млн гривен

Задолженность ОАО "Одесского припортового завода" за балансировку газа всего ха месяц увеличился на 500 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза" в микроблоге  Twitter.

Долг по ОПЗ за месяц увеличился на 500 млн гривен

Отмечается, что после попытки запуска ОПЗ - долг за балансировку газа увеличился на 500 млн гривен в апреле. В то же время, нам стало известно о загрузке карбамида в объеме 50 тыс. тонн на сухогруз для отправки за границу.

В ведомстве обратились к правоохранительным органам, детально изучить эту ситуацию.

Добавим, что долг ОПЗ перед DF Group, Национальной акционерной компанией "Нафтогаз" и другими контрагентами достиг 7,2 млрд гривен.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", часть украинских потребителей, которым назначены льготы на оплату коммунальных услуг, на протяжении недели подняли задолженность пере “Нафтогазом” на 7,2%. Отмечается, что долг контрагентов, одерживающих газ от ”Нафтогаза“ на льготных условиях равняется 61 млрд грн.


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