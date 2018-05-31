20:32 31.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Данилюк заявил, что не собирается в отставку

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что не собирается подавать в отставку.

Данилюк заявил, что не собирается в отставку

При этом он заверил, что от меня никогда не звучало, что собирается уходить. Как пояснил минист в четверг, 31 мая, во время круглого стола "Государство и бизнес: как устранить препятствия", пусть это делают другие люди - идут. Я подавать не буду.

Напомним, Данилюк подтвердил, что написал письмо G7 с жалобой на премьер-министра Украины Владимир Гройсман. По его словам, ситуация связана с назначением заместителя министра финансов, которого могут назначить уже два года.

Как сообщал УРА-Информ, источники в правительстве и парламенте сообщили, что Верховная Рада Украины на следующей неделе может по инициативе Гройсмана освободить Данилюка с должности министра финансов.


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