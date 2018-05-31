Данилюк пожаловался в G7 на Гройсмана

В нем министр описывает конфликт с премьером и нежелание последнего назначить его заместителем Яну Бугримова. Как сообщает издание Экономическая правда, ссылаясь на свои источники в правительстве, Данилюк, в частности, в своем письме отметил, что президент пытался назначить человека, которого лоббировали Кононенко и Южанина. Сначала это был Уманский, а позже Воробей. Однако Данилюка эти кандидатуры не устроили и уже два года он работает без заместителя.

Данилюк также отметил, что действующая власть мешала реформированию Государственной фискальной службы, премьер заблокировал назначение постоянного главы ГФС и его заместителей.

Вы знаете, что исполняющий обязанности главы очень близок и лоялен к премьер-министру. Он уже больше года находится на посту в противоречии с законом, - отметил Данилюк в своем письме, добавив, что для него не приемлемо, когда назначение на должность моих заместителей должно согласовываться с президентом или премьер-министром.

Министр также заверил, что предложил Гройсману подать в парламент просьбу о его отставке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе.