12:15 31.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100195507:Polishuk

Данилюк пожаловался в G7 на Гройсмана

Министр финансов Украины Александр Данилюк написал письмо G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Данилюк пожаловался в G7 на Гройсмана

В нем министр описывает конфликт с премьером и нежелание последнего назначить его заместителем Яну Бугримова. Как сообщает издание Экономическая правда, ссылаясь на свои источники в правительстве, Данилюк, в частности, в своем письме отметил, что президент пытался назначить человека, которого лоббировали Кононенко и Южанина. Сначала это был Уманский, а позже Воробей. Однако Данилюка эти кандидатуры не устроили и уже два года он работает без заместителя.

Данилюк также отметил, что действующая власть мешала реформированию Государственной фискальной службы, премьер заблокировал назначение постоянного главы ГФС и его заместителей.

Вы знаете, что исполняющий обязанности главы очень близок и лоялен к премьер-министру. Он уже больше года находится на посту в противоречии с законом, - отметил Данилюк в своем письме, добавив, что для него не приемлемо, когда назначение на должность моих заместителей должно согласовываться с президентом или премьер-министром.

Министр также заверил, что предложил Гройсману подать в парламент просьбу о его отставке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе.


Поделиться
Читайте также:
 
ОБСЕ зафиксировала около 100 танков сепаратистов Эксклюзив: "80% продаваемых квартир в Украине – метражом до 60 кв.м.", - Кудояр Украина не должна возвращаться к режиму фискального доминирования, - Смолий В Украине к конце года могут ввести "письма счастья" за нарушение ПДД
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив