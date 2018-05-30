В апреле платежный баланс Украины сведен с профицитом 290 миллионов гривен - НБУ

Вместе с тем месяц тому назад был зафиксирован дефицит 75 миллионов гривен. Соответствующие предварительные данные обнародованы в среду, 30 мая, на сайте Национального банка Украины.

По данным регулятора, в целом за первые четыре месяца года профицит платежного баланса составил 18 миллионов долларов, что в 21,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Текущий счет в апреле сведен с профицитом 175 миллионов долларов против 628 миллионов гривен дефицита в марте-2018 на фоне сокращения дефицита торговли товарами и снижения расходов по облуживанию госдолга.

В годовом исчислении профицит текущего счета сократился на 3,3%.

Дефицит внешнеторгового баланса за прошлый месяц сократился на 35,5% - до 385 миллионов долларов. На годовом горизонте дефицит сократился на 1,79%.

Профицит баланса торговли услугами в апреле по сравнению с мартом сократился на 65% – до 40 миллионов долларов, в то же время по сравнению с апрелем прошлого года профицит возрос в 3,44 раза.

В целом за первые четыре месяца 2018 года дефицит текущего счета составил 202 миллионов долларов, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Поступления по финансовому счету в апреле сократились в 4,63 раза по сравнению с мартом раза и в 6,63 раза по сравнению с апрелем 2017 года – до 119 миллионов долларов.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в апреле к марту сократился на 6,7%, к апрелю 2017 года – на 38,4%, до 98 миллионов долларов. Все эти средства преимущественно были направлены в реальный сектор, - пояснили в НБУ.

В целом, по данным Нацбанка, за январь-апрель 2018 года чистый приток средств по финансовому счету составил 222 миллионов долларов, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года. В том числе чистый приток прямых иностранных инвестиций сократился на 36,8% - до 394 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, платежный баланс Украины в ноябре 2017 года сведен с профицитом в 491 миллиардов долларов. Это в 3,2 раза больше, чем в октябре 2017 года. Тогда профицит составлял 155 миллионов долларов.