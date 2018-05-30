Укртелеком заявил о повышении тарифов

Компания Укртелеком в среду, 30 мая, заявил, что повышает стоимость тарифных планов Домашний Базовый, Общий базовый и Домашний Безлимитный.

Тариф будет повышен на 8,2-11,2%. Как сообщает пресс-служба компании, повышение вступит в силу уже с 1 июня 2018 года. При этом в пресс-службе заверили, что оно не касается абонплаты, которая регулируется государством.

В Укртелекоме также отмечают, что увеличение себестоимости предоставления услуг произошло, в том числе, за счет повышения тарифов на топливо и электроэнергию.

В пакетные минуты входят междугородные звонки, разговоры с абонентами SIP-телефонии, разговоры с абонентами мобильной связи.

Стоимость пакетных минут будет увеличена на шесть гривен с НДС для тарифных планов Домашний Безлимитный и составит 79 гривен в городах и 74 гривны в селах. Общий базовый пакет теперь будет стоить 63,48 гривен в городах и 59,47 гривен в селах, а Домашний Базовый - 74 гривны в городах и 69 гривен в селах.

Местные разговоры в этих тарифных планах не тарифицируются: абонент может без ограничений общаться в пределах одного города или района.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Укртелеком пообещал повысить абонплату за проводное радио. Также в компании решили прекратить предоставление населению ряда услуг проводного радиовещания из-за отсутствия стабильного спроса на них.