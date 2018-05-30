16:39 30.05.2018 | Экономика | Новости
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У оператора "Северного потока-2" появились проблемы

Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море получил постановление о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания с "Газпрома" средств по требованию "Нафтогаза Украины". Соответствующую информациию подтвердили уже в украинской компании.

У оператора

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Отметим, что в настоящее время пока неизвестно о каких обеспечительных мерах идет речь. По неофициальным источникам, возможен это арест активов.

Кстати, накануне в "Газпроме" рассказали, что "Нафтогаз" пытается взыскать в Швейцарии 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма от 28 февраля текущего года.

"Мы начали арестовывать активы "Газпрома" - с акций "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2" в Швейцарии", - сказал главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского правительства Владимир Гройсман глубоко убежден, что проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км не является коммерческой программой.  По мнению Гройсмана,  "Северный поток-2" - это прежде всего разновидность гибридного оружия против европейских потребителей. 


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