У оператора "Северного потока-2" появились проблемы

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Отметим, что в настоящее время пока неизвестно о каких обеспечительных мерах идет речь. По неофициальным источникам, возможен это арест активов.

Кстати, накануне в "Газпроме" рассказали, что "Нафтогаз" пытается взыскать в Швейцарии 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма от 28 февраля текущего года.

"Мы начали арестовывать активы "Газпрома" - с акций "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2" в Швейцарии", - сказал главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского правительства Владимир Гройсман глубоко убежден, что проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км не является коммерческой программой. По мнению Гройсмана, "Северный поток-2" - это прежде всего разновидность гибридного оружия против европейских потребителей.