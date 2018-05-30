22:32 30.05.2018 | Экономика | Новости
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США расширили санкции против Ирана

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки в среду, 30 мая, расширило санкции против Ирана.

США расширили санкции против Ирана

В санкционный список внесли шесть граждан Ирана и три иранские организации. Как сообщает американское финансовое ведомство, в частности, под санкции попала тюрьма Эвин в Тегеране, где, по данным Вашингтона, содержатся политзаключенные.

Напомним, 23 мая США ввели санкции против пяти иранцев, которые, по их данным, обеспечили повстанцев хусит в Йемене советами и вооружением, которое затем использовалось для ракетных ударов по городам и нефтяной инфраструктуре в Саудовской Аравии.

Это Мехди Азарпишех, Мохаммед Джафари, Махмуд Каземабад, Джавад Шир Амин и Саид Мохаммед Терани.

Как сообщал УРА-Информ, в Вашингтоне заявляют, что первые четыре человека работали с хуситами через Революционные гвардии Ирана, а Терани помогал финансировать Революционную гвардию.


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