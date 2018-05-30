Сорос анонсировал начало кампании за второй Brexit-референдум

Сам Brexit является примером территориальной дезинтеграции, "чрезвычайно разрушительным процессом, вредным для обеих сторон". Такое мнение во вторник, 29 мая, на саммите, организованном в Париже аналитическим центром Европейского Совета по внешним отношениям, высказал миллиардер Джордж Сорос.

По его словам, большая часть убытков от Brexit уже чувствуется прямо сейчас, когда Европейский Союз находится в экзистенциальном кризисе. Вместе с тем его внимание направлено на переговоры по соглашению с Великобританией.

Это предложение, от которого проигрывают все, но его можно превратить в беспроигрышную ситуацию, - уверен Сорос.

При этом миллиардер поддерживает движение Best for Britain, которое выступает против Brexit, и призывает к проведению второго референдума, обещая пожертвовать более 700 тысяч фунтов стерлингов на кампанию движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Шотландия провела заседание правительства, где обсуждался вопрос возобновления процесса отделения региона от Великобритании. Первый министр и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен утверждает, что неопределенность относительно результата Brexit и дальнейшей роли Великобритании в глобальной политике ЕС не устраивает Шотландию. В регионе снова планируют возобновить дискуссию на тему выхода Шотландии из состава Соединенного королевства.