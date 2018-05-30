Руководство "Нафтогаза" утвердило себе премии за победу в суде над "Газпромом"

Соответствующее решение принято в среду, 30 мая, на заседании. Как сообщает пресс-службы НАКа, общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже и составит 46,3 миллионов долларов.

Из этой суммы будет уплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму более девяти миллионов долларов. Премию получит 41 сотрудник "Нафтогаза", которые прямо или косвенно внесли вклад в победу над "Газпромом", - пояснили в пресс-службе.

При этом глава компании Андрей Коболев заявил, что если бы не победа в Стокгольме по двум контрактам, "Газпром" потребовал бы долг в сумме, превышающей половину ВВП Украины. Я благодарен нашей команде за то, что все работали преданно и результативно, - отметил глава правления.

Таким образом, в мае будет выплачена первая часть премий на сумму 20,7 миллионов долларов, что соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год, - пояснил Коболев, добавив, что остальные премии будет выплачиваться в течение трех лет при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка долга.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальная компания "Нафтогаз Украины" начала процесс взыскания с российского " Газпром" долга в 2,6 миллиарда долларов. Это деньги, которые Россия во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма должна выплатить Украине.

На данный момент работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.