Переговоры по газу между Украиной, ЕС и Россией ожидаются в ближайшее время - ЕК

Все это происходит в этой сфере очень политизировано и крайне непросто. Но все в Украине по крайней мере знают, чего они хотят и готовы работать над соответствующими предложениями.

Об этом в среду, 30 мая, заявил член Европейской комиссии, руководитель направления "Энергетика и окружающая среда" Торстен Воллерт во время панельной дискуссии "Три составляющие энергобезопасности Украины: реформы, инвестиции, евроинтеграция".

Он также напомнил, что Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние - с участием Российской Федерации - переговоры по транзиту газа европейским потребителям.

"Нафтогаз" поддерживает предложение проведения переговоров в формате Украина-ЕС-РФ, но настоял на участии в них "Газпрома", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Напомним, как сообща УРА-Информ, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что обратился к России и Украине с просьбой возобновить переговоры с ЕС по поводу их газового спора и продолжения транзита газа через Украину в Европу после окончания срока их контракта в 2019 году.