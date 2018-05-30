11:57 30.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100195397:Polishuk

Переговоры по газу между Украиной, ЕС и Россией ожидаются в ближайшее время - ЕК

В Европейской комиссии ожидают начала трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-ЕС-РФ.

Переговоры по газу между Украиной, ЕС и Россией ожидаются в ближайшее время - ЕК

Все это происходит в этой сфере очень политизировано и крайне непросто. Но все в Украине по крайней мере знают, чего они хотят и готовы работать над соответствующими предложениями.

Об этом в среду, 30 мая, заявил член Европейской комиссии, руководитель направления "Энергетика и окружающая среда" Торстен Воллерт во время панельной дискуссии "Три составляющие энергобезопасности Украины: реформы, инвестиции, евроинтеграция".

Он также напомнил, что Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние - с участием Российской Федерации - переговоры по транзиту газа европейским потребителям.

"Нафтогаз" поддерживает предложение проведения переговоров в формате Украина-ЕС-РФ, но настоял на участии в них "Газпрома", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Напомним, как сообща УРА-Информ, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что обратился к России и Украине с просьбой возобновить переговоры с ЕС по поводу их газового спора и продолжения транзита газа через Украину в Европу после окончания срока их контракта в 2019 году.


Поделиться
Читайте также:
 
Доллар в среду в обменниках упал до 26,12 гривны Украина и НАТО утвердили совместную дорожную карту Российский журналист Аркадий Бабченко убит в Киеве Ломаченко выбыл на полгода из-за операции на плече
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив