Нацбанк на среду немного укрепил курс гривны

100 долл - 2609,8943 грн;

100 евро - 3016,5158 грн;

10 российских рублей - 4,1664 грн.

При этом регулятор установил на 30 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1092.550705;

Серебро - 13.987792;

Платина - 761.903170;

Палладий - 820.640198.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 29 мая, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2614,9490 грн;

100 евро - 3052,9530 грн;

10 российских рублей - 4,2405 грн.

Как сообщал УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе