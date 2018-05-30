"Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга

Это деньги, которые Россия во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма должна выплатить Украине. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинском правительстве, на данный момент работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

"Газпром" наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест, - пояснил источник, напомнив, что арбитражный процесс между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По его данным, эти акции уже заморожены.

Официальным подтверждением информации об аресте акций проектных компаний "Интерфакс" не располагает. В пресс-службе "Газпрома" пока сказали только, что занимаются выяснением этого вопроса. В "Нафтогазе Украины" не запрос "Интерфакса" пока не ответили. Представитель Nord Stream 2 на данный момент недоступен для комментариев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 миллиардов гривен по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 миллиардов долларов.