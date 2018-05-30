Кризис в Италии разрушил финансовые рынки

Из-за правительственного кризиса в Италии продолжилось падение на финансовых рынках. Индекс Итальянской фондовой биржи в Милане к закрытию торгов снизился на целых 2,65 процентов.
Об этом сообщает издание DW.
Отмечается, что разница в доходности 10-летних итальянских и немецких долговых облигаций существенно вырос и достиг 303 пунктов - максимального за последние годы значения. Негативная тенденция отразилась и на динамике других европейских фондовых рынков, например - брюссельского.
По словам еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера, финансовая нестабильность, вероятно, послужит избирателям сигналом, чтобы больше не выбирать правых или левых популистов.
Также политик пояснил, что уважает политическую волю всех избирателей и добавил, что не хотел быть бестактным.
В то же время представители минфина США посоветовали Риму не дистанцироваться от еврозоны и увязывать свои финансовые шаги с партнерами по европейскому сообществу.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Словении Борут Пахор рад прорыву Украины за такое короткое время из большого экономического кризиса и поприветствовал динамичное развитие страны. По словам главы Словении, Украине всего за четыре года удалось продвинуться в экономическом плане.