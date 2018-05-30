Кризис в Италии разрушил финансовые рынки

Об этом сообщает издание DW.

Отмечается, что разница в доходности 10-летних итальянских и немецких долговых облигаций существенно вырос и достиг 303 пунктов - максимального за последние годы значения. Негативная тенденция отразилась и на динамике других европейских фондовых рынков, например - брюссельского.

По словам еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера, финансовая нестабильность, вероятно, послужит избирателям сигналом, чтобы больше не выбирать правых или левых популистов.

Также политик пояснил, что уважает политическую волю всех избирателей и добавил, что не хотел быть бестактным.

В то же время представители минфина США посоветовали Риму не дистанцироваться от еврозоны и увязывать свои финансовые шаги с партнерами по европейскому сообществу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Словении Борут Пахор рад прорыву Украины за такое короткое время из большого экономического кризиса и поприветствовал динамичное развитие страны. По словам главы Словении, Украине всего за четыре года удалось продвинуться в экономическом плане.