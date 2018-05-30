Кабмин в среду намерен принять Национальную транспортную стратегию до 2030 года

Об этом сказано в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства. При этом среди прочего правительство сегодня запланировало утвердит Государственную социальную программу "Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка" на период до 2021 года.

На заседании также планируется утвердить соглашения о сотрудничестве в сфере культуры с Объединенными Арабскими Эмиратами, а также будет рассмотрен вопрос о подписании соглашения с Мьянмой о военно-техническом сотрудничестве.

Кроме того, правительство одобрит проект письма в Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций относительно членства в Партнерстве по развитию электронных платежей (Better Than Cash Alliance).

Также правительство утвердит план мероприятий по реализации Концепции оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.

На заседании также будет утвержден плана государственных статистических наблюдений на 2018 год.

Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11 часов утра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Кабинет министров Украины опубликовал окончательный список предприятий, которые подлежат в этом году большой приватизации. Распоряжение №358 размещен на сайте правительства. Так, в распоряжении, в частности, отмечается, что в перечень вошли 23 объекта большой приватизации.