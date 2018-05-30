12:55 30.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин утвердил транспортную стратегию Украины до 2030 года

Кабинет министров Украины в среду, 30 мая, утвердил национальную транспортную стратегию страны на период до 2030 года.

Кабмин утвердил транспортную стратегию Украины до 2030 года

Она определяет приоритеты развития отрясли и является основным документом, регулирующим развитие транспортной сферы Украины. Остальные документы, касающиеся транспортной отрасли и дорожного хозяйства должны соответствовать положениям данного документа.

Стратегия определяет приоритеты комплексного формирования транспортной политики и эффективного государственного управления, основные направления развития транспортной отрасли Украины на период до 2030 года.

Ее целью является создание интегрированного в общемировую транспортную сеть, безопасно функционирующего и эффективного транспортного комплекса Украины; удовлетворение нужд населения в перевозках и улучшение условий ведения бизнеса для обеспечения конкурентоспособности и эффективности национальной экономики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, информация о тех компаниях, которые некачественно строят дороги будет обнародована. Правительство будет обращаться в милицию для привлечения к ответственности таких компаний. Об этом в среду, 23 мая, во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.


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