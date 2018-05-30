Кабмин продлил спецобязательства для "Нафтогаза" до 1 августа

Отметим, что ранее указанные обязательства заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе.

В настоящее время продолжаются переговоры с Международным валютным фондом относительно приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому возникла необходимость в продлении обязательств до первого августа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная компания "Нафтогаз Украины" начала процесс взыскания с российского "Газпром" долга в 2,6 миллиарда долларов. Это деньги, которые Россия во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма должна выплатить Украине.