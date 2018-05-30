Ющенко возглавил наблюдательный совет Альпари Банка

Об этом сказано в сообщении банка, опубликованном в системе раскрытия информации НКЦБФР в среду, 30 мая. Согласно сообщению, Ющенко был избран на эту должность решением единственного участника финучреждения 25 мая.

Ранее главой наблюдательного совета банка был экономист и политик Владимир Лановой.

Напомним, Национальный банк Украины зарегистрировал Альпари Банк 26 октября 2012 года. По данным центробанка, на 1 января 2018 года единственным акционером банка являлся Бахтари Хедаятоллах. Он является гражданином Украины с постоянным местом проживания в Дубае.

На 1 января 2018 года по размеру чистых активов банк занимал 84-е место среди 84 действовавших в стране банков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко считает правильным закрытие около сотни "больных" банков, не имевших шансов на жизнь. По этому поводу, лидер страны выразил огромную благодарность команде Национального банка а также всем сотрудникам, которые продолжали работать несмотря на тяжелые времена.