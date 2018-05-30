Эксклюзив: Экономику Украины 4 год стимулирует экспорт в ЕС, - Кушнирук

К такому росту привели совокупность многих факторов, в том числе и подписание в июне 2014г. экономической составляющей Соглашения об ассоциации с ЕС, — уточнил П. Порошенко. Какую именно роль сыграло подписание Соглашения эксклюзивн в эфире ТК "Первый Деловой" рассказал Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра.

"Если просмотреть структуру отношений Украины со странами СНГ и Евросоюза, то с 2014г. явно идет увеличение объема экспорта с Европой. В то время как торговые связи с другими партнерами — слабеют. С этой точки зрения можно говорить, что Соглашение об ассоциации с ЕС по экономическим вопросам — в действии. Конечно, пока по большей мере в страны Старого Света мы экспортируем продукцию с низким уровнем добавленной стоимости. Но само Соглашение позволяет нашим товаропроизводителям повышать этот коэффициент, учитывая выгодное место расположения Украины и приверженность к ЕС. Много заграничных компаний пришло в страну за эти пару лет, более 100 из них — промышленного направления. Все они работают на Евросоюз: настроены на то, чтобы в Украине производить товар и потом продавать его в страны Европы… На момент подписания документа было очень много критики, но по истечению 4 лет мы видим, что экономика страны прибавляет именно за счет европейского направления", — сказал Б. Кушнирук.

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