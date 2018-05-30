Доллар в среду в обменниках упал до 26,12 гривны

Наличный евро потерял 17 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,12 гривен, а евро можно купить по 30,50 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 - 26,01, продажи 25,96 - 26,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8899, продажи - 26,1166 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,04 - 30,65 , продажи - 30,21 - 31,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,9227, продажи - 30,5034 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,110, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,665, продажи 4,265 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 29 мая 2018 года, наличный доллар потерял копейку. Наличный евро понизился на 18 копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,13 гривен, а евро можно было купить 30,67 гривен.